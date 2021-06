Due vittorie su due e zero gol subiti. L’Italia di Roberto Mancini, già qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020, sembra poter riscrivere la storia tanto da mettere nel mirino il record di imbattibilità della propria porta. La Nazionale azzurra, infatti, ha già puntato il primato tanto che qualora non dovesse subire reti contro il Galles arriverebbe a superare i 1.000 minuti di inviolabilità; un’opportunità più che concreta tanto che per i betting analyst una rete di Bale e compagni vale 3,85 volte la posta. Anche la quota del NoGoal, come riporta Agipronews, pende a favore dell’Italia a 1,57 mentre meno plausibile la possibilità che sia gli azzurri sia il Galles vadano in gol, in quota a 2,25. Il primato di imbattibilità della porta azzurra, al momento, appartiene a Dino Zoff che riuscì a non subire reti per 1.143 minuti. Qualora non dovesse arrivare una rete del Galles, infatti, l’imbattibilità messa insieme da Donnarumma, Cragno e Sirigu – i portieri che si sono alternati da quando fu l’Olanda a violare la porta italiana – salirebbe a 1.055 minuti, recupero escluso. Un dato che proietterebbe poi il portiere della Nazionale a puntare al primato assoluto agli ottavi di finale di Euro 2020.