Settima gara degli Azzurri per le qualificazioni a Euro 2020, sabato sera all’Olimpico torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini contro la Grecia. L’Italia è nettamente favorita, la quota del successo è a 1,19, il pareggio è a 6,50, la vittoria degli ellenici vale 15 volte la posta. Bonucci e co. guidano il gruppo J a punteggio pieno, segue la Finlandia a 12 punti, l’Armenia a 9, Bosnia ed Erzegovina a 7, Grecia a 5 e Liechtenstein fanalino di coda chiude la graduatoria con un solo punto. Italia e Grecia si sono incontrate 10 volte: 6 vittorie per gli azzurri, 3 pareggi e un successo dei greci. All’andata terminò con un perentorio 0-3 con reti di Barella, Insigne e Bonucci. In lavagna, lo stesso risultato esatto 3-0 per i ragazzi di Mancini, è quotato a 6,00. Prima del successo dell’andata, l’ultima vittoria degli Azzurri sulla Grecia era datata 8 ottobre 1986, in amichevole a Bologna, l’Italia vinse con il più classico dei risultati, 2-0, con una doppietta del difensore Giuseppe Bergomi. Sabato sera il 2-0 dell’Italia è quotato a 4,65. Invece l’ultimo successo della Grecia risale al 4 marzo 1972, amichevole disputata ad Atene, i greci si imposero per 2-1. Lo stesso risultato 1-2 a favore degli ellenici nelle quote vale 39 volte la posta.