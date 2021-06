Prosegue il programma degli ottavi di finali di Euro 2020,si gioca alla Puskas Arena di Budapest. Sfida tra la prima classificata del gruppo C e la terza del gruppo D, la vincente affronterà ai quarti di finale la Danimarca, che ha sconfitto ieri il Galles 4-0.- Gli Oranje di De Boer hanno superato il girone a punteggio pieno con 8 gol realizzati: l'ultima volta che è successo (Euro 2008), l'Olanda è uscita ai tempi supplementari al turno successivo. La Repubblica Ceca affronta per la terza volta l'Olanda da quando si dissolse la Cecoslovacchia e il bilancio è in perfetta parità (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta). La squadra di Silhavy deve invertire un trend: la Rep. Ceca ha perso tre delle ultime quattro partite a eliminazione diretta in un Europeo.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aaanholt; Depay, Malen.: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.​