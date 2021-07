Spagna e Italia sono le prime due semifinaliste di, oggi si giocano i due quarti di finale per decidere quali saranno le altre due squadre ad accedere alle final four di Wembley.a Baku: Schick vuole continuare a trascinare i compagni, che già hanno eliminato agli ottavi l'Olanda; dall'altra parte Kjaer guida un gruppo che vola spinto dall'entusiasmo e dalla voglia di onorare il compagno Eriksen, fermato dal problema cardiaco contro la Finlandia., poi, tocca all'di Shevchenko se la vede all'Olimpico di Roma con l'di Southgate, che non ha ancora concesso un gol e che agli ottavi ha sbloccato il bomber Harry Kane.: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Sevcik; Schick.. Silhavy.: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Darmsgaard.. Hjulmand.: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvstov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.. Shevchenko.: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.. Southgate.