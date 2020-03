Doveva essere la prima edizione itinerante della storia. Ora, per il rinvio dovuto all'emergenza sanitaria, è diventata anche la prima programmata in un anno dispari e con cadenza non quadriennale. Su Euro 2021, tuttavia, gli analisti hanno già fatto le loro valutazioni, rimodulando le quote ante rinvio. Il primo dato che salta all'occhio è il discreto passo avanti degli azzurri, reduci da un girone di qualificazione dominato, con dieci vittorie in altrettante partite: con la prospettiva di un altro anno di maturazione, i giovani di Mancini si propongono ora più autorevolmente nell'élite dei favoriti, tanto che l'ipotesi del successo, fino a poco tempo fa a due cifre, adesso vale 8 volte la scommessa. Le chance dell'Italia sono irrobustite anche da un girone di prima fase non terribile, con Turchia, Galles e Svizzera e due posti a disposizione per la qualificazione (ma passano anche le quattro migliori terze, su sei gironi).