L’Italia di Luciano Spalletti vola in Germania, e più precisamente a Leverkusen, dove spera di tornare la prossima estate per difendere il titolo di Campione d’Europa. Gli Azzurri sfidano l’Ucraina nell’ultimo match delle qualificazioni a Euro 2024 con due risultati a disposizione su tre: a Donnarumma e compagni, basta infatti un punto per festeggiare l’approdo alla fase finale della competizione. L’Italia parte ampiamente favorita, per gli esperti, a 1,75 rispetto al 4,50 dell’Ucraina mentre si scende a 3,80 per il pareggio. La bilancia, nei precedenti, è tutta di marca tricolore: 7 vittorie e due pareggi, entrambi in amichevole, per la formazione oggi allenata da Spalletti. Under e Over, entrambe a 1,85, si equivalgono: così il risultato esatto di 2-1, lo stesso dell’andata, si gioca a 8,50 per gli ospiti mentre pagherebbe 15 volte la posta per gli ucraini. Una gara del genere potrebbe comportare sia un Ribaltone, a 7,25, che un goal dalla panchina, a 2,50. Gianluca Scamacca potrebbe guidare l’attacco azzurro, una sua rete è offerta a 2,50, mentre Federico Chiesa, dopo la doppietta alla Macedonia, non vuole fermarsi e un’altra marcatura è in quota a 3,00. Grande protagonista della sfida di andata contro l’Ucraina fu Davide Frattesi che, grazie a due reti, piegò la resistenza degli uomini di Rebrov: il centrocampista dell’Inter ancora nel tabellino dei marcatori è dato a 5,00. Il CT ucraino si affida alle sue due stelle: Artem Dovbyk, bomber del Girona rivelazione della Liga, e Mykhaylo Mudryk, gioiellino del Chelsea. L’ottava rete in nazionale di Dvbyk è offerta a 3,50 mentre il numero 10 dei Blues che gioca una partita con gol o assist è in quota a 2,55.