L’Inghilterra batte l’Italia 2-1 nella prima gara del girone di Qualificazioni a Euro 2024: esordio negativo da mettere subito da parte per gli Azzurri che domenica 26 marzo hanno l’occasione, più che altro l’obbligo, di riscattarsi a Malta. Se al Maradona partivamo sfavoriti nei pronostici, in vista della prossima partita le quote sulla lavagna scommesse ci vedono in netto vantaggio al punto che il segno 2 è proposto a quota 1,10. Il pareggio sarebbe un risultato negativo a quota 8,25 considerando il valore tecnico dell'avversario, mentre il successo a sorpresa dei padroni di casa vale 23 volte la posta scommessa. La nota positiva dalla partita contro l’Inghilterra è stata senza dubbio l’esordio con gol in maglia azzurra per Mateo Retegui, scoperto da Mancini e subito lanciato titolare per completare un attacco privo di Immobile e Raspadori. Intanto la classifica ci vede fermi a zero punti insieme a Malta, che ha perso contro la Macedonia del Nord, killer degli azzurri nella corsa verso gli ultimi mondiali. Nulla è compromesso, anzi: per il passaggio del turno la Nazionale di Roberto Mancini è ancora ampiamente favorita a 1,25 insieme all’Inghilterra (a 1,15). L’avversario da temere di più è l’Ucraina (2,57), mentre la Macedonia è proposta a 13. A quota 4,00 invece la vittoria del girone da parte degli Azzurri: dopo il successo del Maradona l’Inghilterra vola a quota 1,35.