Dall'Inghilterra all'Inghilterra. La marcia dell’Italia verso la conferma del titolo di campione d’Europa riparte proprio dalla squadra di Southgate, avversario battuto nella finalissima di Wembley del luglio di due anni fa. Questa volta però le due avversarie si ritroveranno contro nel girone C di qualificazione alla fase finale in programma nell’estate del 2024. Per gli esperti, nonostante gli ultimi precedenti a favore degli azzurri - compresa l’ultima Nations League - a spuntarla per la vittoria del raggruppamento sarà l’Inghilterra, offerta a 1,90, contro il 2,25 della banda di Mancini, vogliosa di vendicare la mancata partecipazione al mondiale in Qatar. Più lontana invece l’Ucraina, terza incomoda, offerta a 9 volte la posta, mentre sono praticamente nulle le speranze per la Macedonia del Nord, vista tra 65 e 70, e Malta, proposto addirittura a 2500. Italia tra le favorite anche per la vittoria finale della competizione, a 7,50, stessa quota proprio dell’Inghilterra e della Spagna, dietro le due favorite Germania e Francia fissate a 6,50.