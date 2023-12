Giornata importante per il calcio italiano e per la Nazionale di Luciano Spalletti. Comincia il sorteggio dei gironi di Euro 2024 che si terrà all’Elbphilharmonie di Amburgo, alle ore 18 (in diretta su Sky Sport 24 a partire dalle 17.45 e su Rai 2). Dall'urna odierna verranno fuori le tre avversarie dell’Italia, qualificata dopo il secondo posto ottenuto nel Girone C. Azzurri in quarta fascia, per questo non è da escludere l’ipotesi di un gruppo di ferro.



FUNZIONAMENTO - Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi: le tre che arrivano dai playoff (i cui nomi si conosceranno solo a marzo) andranno direttamente in 4^ fascia. La 1^ fascia sarà composta dalla Germania e dalle migliori 5 vincitrici dei gironi. Le altre vincitrici dei gironi andranno a formare la 2^ fascia insieme alle migliori seconde.



LE FASCE AI SORTEGGI -



FASCIA 1: Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra



FASCIA 2: Ungheria, Turchia, Danimarca, Romania, Albania, Austria



FASCIA 3: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Olanda, Repubblica Ceca, Croazia



FASCIA 4: ITALIA, Serbia, Svizzera + 3 DAGLI SPAREGGI



IL PROGRAMMA DI EURO 2024 - Dal 14 al 26 giugno si svolgerà la prima fase del torneo: le prime due classificate e le 4 migliori terze accederanno agli ottavi (due al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi le sfide decisive con i quarti (5 e 6 luglio, 2 al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una al giorno) e la finale (14 luglio).