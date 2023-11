Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 si terrà ad Amburgo il prossimo sabato 2 dicembre alle ore 18. Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi: le tre che arrivano dai playoff (i cui nomi si conosceranno solo a marzo) andranno direttamente in 4^ fascia. La 1^ fascia sarà composta dalla Germania e dalle migliori 5 vincitrici dei gironi. Le altre vincitrici dei gironi andranno a formare la 2^ fascia insieme alle migliori seconde. Con un successo contro l'Ucraina l'Italia salirebbe a 16 punti e sarebbe certa di partecipare al sorteggio in terza fascia. Con un pareggio, invece, sarebbero altissime le possibilità di vedere la Nazionale di Spalletti in quarta fascia. Quarta fascia che è il destino dell'Italia in caso di qualificazione attraverso i playoff. Al momento sono qualificate queste nazionali:



Albania

Austria

Belgio

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

Portogallo

Romania

Scozia

Serbia

Slovacchia

Spagna

Svizzera

Turchia

Ungheria