Dal 14 giugno al 14 luglio 2024, i tre volte campioni dellaospiteranno i 17esimi(con sorteggio dei gironi, questo pomeriggio, all’Elbphilarmonie di Amburgo, dalle ore 18).(inferiore per numeri ed audience tv solo al Mondiale),: dalla capitale Berlino, passando per Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda fino a Düsseldorf. Tutte host-cities in grado di ospitare match, di una competizione internazionale,internazionali (dallo storico partner tecnico Adidas, a Coca-Cola, Atos, Booking.com, Lidl, Engelbert Strauss, Vivo, Alipay, oltre a Hisense al suo 3° rinnovo consecutivo)., collegati a filo doppio al comitato organizzatore della manifestazione. Nello specifico sono alcuni dei marchi più rappresentativi, nei diversi settori merceologici di riferimento, del mercato tedesco: il colosso delle tlc Deutsche Telekom, la birra Bitburger, le ferrovie Deutsche Bahn, l’azienda di lavorazione carni Wiesenhof e la compagnia assicurativa Ergo. Quest’ultima, tra l’altro, èdiventata il "presenting partner" esclusivo del programma di volontari, che l’UEFA, per la prima volta, organizza assieme alle 10 città sedi di gare (per un totale di 16mila risorse-lavoro impegnate in 25 aree di intervento).. La Federcalcio teutonica (DFB), a fine settembre 2018, aveva superato al ballottaggio la Turchia, già sconfitta nel bid di Euro2020 (da poche settimane, assieme all’Italia, ospiterà i match dell’edizione 2032).i. Una scommessa vinta, perché,anni, l’ecosistema tedesco può vantaredove parlare di costruzione di stadi è un tabù),. Oggi la stragrande maggioranza di questi impianti rappresentano una vera e propria “legacy” (eredità) e li ritroveremo, in parte, riammodernati e potenziati (in termini di servizi) nella prossima estate, in occasione dell’edizione n.17 degli Europei.(in termini di capienza, sicurezza, facilities per i tifosi, sky boxavveniristici, infrastrutturazione, ecc.). L’impianto più piccolo è localizzato a Düsseldorf(presenta una capienza di 46.264 posti); quello più imponente è l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (75mila posti). In totale, il, porterà in dote una serie di novità, sia a livello di rete stradale e autostradale, sia sul terreno della mobilità cittadina., di cui almeno la metà in opere di ammodernamento.