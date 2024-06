AFP via Getty Images

La criticatissimacerca un posto nelle migliori 16 di Euro 2024, e lo cerca da prima del gruppo C: contro la, che nelle prime due partite ha raccolto due pareggi per 1-1, spera nella vittoria per ottenere un'incredibile qualificazione. I Tre Leoni hanno 4 punti, Danimarca e Slovenia 2, la Serbia solo uno. Teoricamente rimane tutto aperto, anche se per Vlahovic e compagni è molto difficile. Un pareggio basta alla formazione di Southgate per qualificarsi, ma solo una vittoria dà la certezza del primo posto e di evitare la Germania agli ottavi di finale.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Inghilterra-Slovenia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT. Southgate.: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško. CT Kek