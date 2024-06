Calciomercato

Euro 2024, Italia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Gianluca Minchiotti

19 minuti fa



L'Italia, nella fase finale degli Europei del 2024, difende il titolo di campione d'Europa conquistato tre anni fa nella finale di Wembley contro l'Inghilterra, vinta per 3-2 ai rigori dopo l'1-1 dopo al termine dei supplementari. A Euro 2020 (edizione itinerante, giocata nel 2021 a causa del Covid), gli Azzurri riuscirono a ribaltare ogni pronostico e a completare con il successo in casa degli inglesi una cavalcata vincente che li aveva visti battere nel girone Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0), e poi Austria negli ottavi (2-1 dts), Belgio nei quarti (2-1) e Spagna in semifinale (4-2 ai rigori, 1-1 dts). Dopo quel trionfo, per l'Italia di Roberto Mancini è arrivata la terribile delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, prima di riprendere il discorso con le qualificazioni agli Europei, contrassegnate a metà del percorso dalle improvvise dimissioni del commissario tecnico. E' toccato a Luciano Spalletti completare il percorso delle qualificazioni, tocca a lui ora condurre l'Italia verso un'impresa che nella storia è riuscita solo alla Spagna nel 2008 e 2012: vincere due Europei di fila.