AFP/Getty Images

Euro 2024: la Uefa implementa le misure di sicurezza contro gli invasori

29 minuti fa



Dopo le diverse invasioni di campo avvenute nella partita tra Portogallo e Turchia, nelle quali diversi tifosi hanno cercato di farsi una foto con Cristiano Ronaldo, la Uefa ha deciso di implementare le misure di sicurezza, per cercare di eliminare o, almeno, ridurre questi episodi. Ecco la nota ufficiale:



"Qualsiasi incursione in campo costituisce una violazione delle regole dello stadio e comporterà l’espulsione dallo stadio, l’interdizione da tutte le partite del torneo e la presentazione di una denuncia penale formale per violazione di domicilio".