La grande sorpresa di Russia 2018 e la 3ª nazionale più forte al mondo, come testimonia la medaglia di bronzo ottenuta lo scorso dicembre ai Mondiali in Qatar. Seppur, nelle ultime due manifestazioni continentali, siano arrivate due eliminazioni agli ottavi di finale (entrambe ai tempi supplementari: Portogallo nel 2016, Spagna nel 2021) gli occhi saranno sicuramente puntati sulla formazione balcanica, pronta a stupire anche nel panorama europeo., arrivato a essere esaltato tra le mani di Pep Guardiola al Manchester City. Una sfida da non sottovalutare per gli Azzurri, in un percorso complesso e variegato come quello del Gruppo B.Qualificati come seconda forza del Girone D, dietro la Turchia,(contro la stessa Turchia e il Galles). Un percorso di buon livello, sublimato dal 3° posto centrato agli ultimi Mondiali in Qatar, lo scorso dicembre.Abbiamo sottolineato l’ascesa di Gvardiol, ma lNonostante l'età (38 anni), il centrocampista del Real Madrid arriva all'ultimo grande ballo con la maglia a scacchi per richiesta della Federazione che, alla fin dei conti, non può rinunciare al talento di un Pallone d’Oro, seppur la sua stagione stia vivendo alti e bassi alla corte di Ancelotti, vista l’esplosione di Bellingham tra i Blancos e i soli 717’ disputati sino a ora, in 16 partite stagionali (ma solo 7 dal primo minuto).. E il riposo che Modric sta vivendo a Madrid non è un buon segnale per l’Italia: la sfida è attesa per l'ultima partita del girone.Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Majer; Kramaric, Budimir, Ivanusec. All. Dalic.