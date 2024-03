Euro 2024, l’Italia di Spalletti convince i bookmaker: in quota gli azzurri sfidano Inghilterra e Francia per il bis

Si conclude con una doppia vittoria la trasferta dell’Italia negli States. Gli Azzurri, dopo il sofferto successo di giovedì contro il Venezuela, ieri sera hanno regolato per 2-0 l’Ecuador, un successo che lascia ben sperare per Euro2024, dove l’Italia si presenta da campione in carica. Il bis degli uomini di Spalletti si gioca a 15, in ritardo sulle due grande favorite, Inghilterra, offerta a 4 e Francia data tra 4,50 e 5 volte la posta. Chiude il podio virtuale la Germania, a 7, leggermente avanti a Portogallo, a 7,50, e Spagna visto a 8. Per quanto riguarda invece la vittoria nel girone B, l’Italia, proposta a 3,50, insegue, a 1,72, la Spagna – avversario degli Azzurri per il quarto Europeo consecutivo – con la Croazia terza a 5, mentre chiude ben distante dalle prime tre l’Albania a quota 33.