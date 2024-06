Getty Images

. È arrivata poco fa la decisione dellain seguito agli episodi di razzismo durante Euro 2024. Il calciatore della formazione albanese paga i cori insultati nei confronti della Macedonia del Nord pronunciati al termine del match contro la Croazia, gara valida per il secondo turno del Gruppo B, lo stesso dell’Italia, e terminata 2-2 con il pari della squadra di Sylvinho al 95’. Daku è stato squalificato per due turni e non sarà a disposizione del commissario tecnico lunedì sera.L’Albania ha annunciato la squalifica di Daku attraverso un comunicato ufficiale della Federcalcio: “La Commissione Etica e Disciplinare della UEFA ha comunicato la decisione nei confronti dell'attaccante Mirlind Daku, che è stato squalificato per due partite e sarà assente contro la Spagna”.

Komisioni i Etikës dhe Disiplinës në UEFA ka dalë me një vendim në lidhje me sulmuesin Mirlind Daku, i cili është pezulluar me dy ndeshje dhe do të mungojë kundër Spanjës.



Daku aveva chiesto subito scusa attraverso delle dichiarazioni ufficiali: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto nei momenti belli e anche in quelli difficili di Euro 2024. Come ogni calciatore, in quei momenti le emozioni sono ad un altro livello, solo sul campo puoi capirlo, è difficile descrivere la sensazione di giocare per l'Albania e per questa meravigliosa tifoseria che ci regala amore illimitato, proprio come il nostro motto: “Amate l'Albania senza limiti”. Scusate se ho offeso qualcuno dopo la partita contro la Croazia. Continuerò a lavorare con l’intero team per i nostri sogni. Chiedere perdono è cosa da uomini e sento l’obbligo morale e professionale di farlo per tutti coloro che sono stati feriti”.