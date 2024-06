Euro 2024, Serbia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Federico Zanon

45 minuti fa



Per la prima volta agli Europei. La Serbia giocherà in Germania la prima fase finale di un torneo europeo della sua storia (non vengono considerate le partecipazioni da Jugoslavia e Serbia-Montenegro).Non era mai successo prima di quest'anno: dal 2006, infatti, aveva fallito la qualificazione a Austria-Svizzera 2008, Francia 2016 e EURO 2020. Il commissario tecnico Stojkovic, con un passato da giocatore in Italia nel Verona, si affiderà al blocco 'italiani'. Sono ben 7 i giocatori convocati che militano in Serie A: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Ilic, Samardzic, Kostic, Jovic e Vlahovic..