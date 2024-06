Getty Images

Euro 2024, sfida Italia-Spagna nelle quote per il primo posto del girone: i bookmaker candidano Barella come capocannoniere azzurro

36 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Un inizio horror, poi la rimonta all'Albania e i primi tre punti della competizione. L'Italia di Luciano Spalletti aggancia la Spagna in testa al gruppo B di Euro 2024 e sogna il primo posto nel girone. La possibilità per gli azzurri di chiudere al comando la prima fase si gioca a 3, con gli iberici favoriti a 1,35. Per quanto riguarda la vittoria finale del torneo, Francia e Inghilterra comandano nelle quote a 5, seguite dalla Germania a 5,50 e dalle Furie Rosse a 7,50. Più lontana l'Italia, per cui il bis europeo paga 15 volte la posta.



CAPOCANNONIERE, SORPRESA BARELLA - La rete che ha certificato la rapida rimonta azzurra porta la firma di Nicolò Barella, che ha fatto seguito al pari del compagno di squadra interista Bastoni. Dopo il sigillo all'Albania, il centrocampista sardo irrompe nelle quote per il capocannoniere della Nazionale Italiana, a 4,50 su Snai al pari di Federico Chiesa, e dietro a Gianluca Scamacca sempre favorito a 3,50.