Euro 2024, Slovenia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Lasi affaccia alle fasi finali degli Europei, risalente all’edizione di Belgio-Paesi Bassi del 2000. In quel caso, che rappresenta l’unico precedente nella storia della Slovenia, l’esperienza si concluse con un’eliminazione ai gironi e una coincidenza curiosa: l’esordio europeo della Slovenia arrivò proprio contro la Iugoslavia, nazione da cui qualche anno prima (nel 1991) aveva ottenuto l’indipendenza e in cui i giocatori sloveni militavano in precedenza. Oggi, 24 anni dopo, il nome della Slovenia compare di nuovo all’interno delle nazioni partecipanti e si colloca nel, in cui affronterà

Se ufficialmente si tratta della seconda partecipazione per la Slovenia agli Europei,gli effettivi della rosa di Matjaz Kek. Anche considerando i Mondiali (la Slovenia ha partecipato nel 2002 e 2010), nessun giocatore tra i convocati per Euro 2024 può vantare presenze in un campionato Uefa o Fifa. Nemmeno il capitano Jan, portiere di grande esperienza dell’Atletico Madrid, che nel 2010 era appena stato comprato dal Benfica e seguì dal divano la nazionale, in cui il numero 1 era sulle spalle di Samir Handanovic. La selezione messa in piedi dal ct Kek, all'interno della quale spicca il bomber del Lipsia Benjamin Sesko, può essere certamente definita, considerato che condensa in sé: Süper Lig turca, Super League greca, Bundesliga austriaca, Eliteserien norvegese, Serie A, Serie B e chi più ne ha, più ne metta. Ovviamente, oltre alla Prva Liga slovena. E poi c’è Josip Ilicic, ex Atalanta, Fiorentina e Palermo, inserito un po' a sorpresa tra i convocati di Kek.

