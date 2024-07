Euro 2024, Spagna-Francia sul filo dell'equilibrio: in quota gol duello tra i capitani Mbappé-Morata

AFP via Getty Images

Laarriva alla semifinale di Monaco di domani sera dopo aver eliminato la Germania padrone di casa e aver espresso il gioco migliore a. Laè nella final four del torneo dopo un percorso più cinico che convincente. Motivi per cui, in quota, regna l'equilibrio ma i bookmaker spingono gli iberici in finale. Il passaggio del turno degli uomini di De la Fuente si gioca a 1,75 su Sisal contro la squadra di Deschamps offerta a 2,10. La vittoria spagnola nei 90 minuti è proposta a 2,70 con il pareggio – che porterebbe ai supplementari – a 2,90, mentre il colpo transalpino – come nella finale di Nations League 2021, ultimo precedente – vale 3,10 volte la posta. L'approdo ai calci di rigore è invece indicato a 5.L'Under – che ha prevalso sette volte negli ultimi nove scontri diretti – è in vantaggio, a 1,50, sull'Over, offerto a 2,50. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, l'1-1 a 5,50, seguito dall'1-0 per Rodri e compagni a 6,50 e dallo 0-1 francese a 7,25. Se il 2-0, esito dell'ultima vittoria delle Furie Rosse nel 2017, si gioca a 11, paga 12 l'1-2 come nell'ultimo precedente.Nonostante siano andati a segno solo una volta finora, in quota gol comandano Mbappè e Morata a 3,50. Li seguono, tutti insieme a 5, i loro compagni di reparto: Griezmann e Kolo Muani – entrambi ancora a secco – per la Francia, Nico Williams e Yamal – alla ricerca della rete che lo renderebbe il marcatore più giovane nella storia degli Europei – nella Spagna. Vale 7,50 volte la posta, invece, il tris di Fabian Ruiz, a sorpresa in corsa per il titolo di capocannoniere.