I sorteggi per la fase a gironi dei prossimi Europei che andranno in scena nel 2024 in Germania, consegnano all'Italia un Girone B insidioso, ma abbordabile. Le avversarie saranno nell'ordine Albania, Spagna e Croazia, mentre il torneo si aprirà venerdì 14 giugno 2024 con Germania-Scozia e si chiuderà con la finale in programma per domenica 14 luglio 2024.



CALENDARIO DELL'ITALIA - La cavalcata dell'Italia - determinata a difendere il titolo di Campione in carica - si aprirà con Italia-Albania (sabato 15 giugno 2024 a Dortmund), per poi proseguire con Spagna-Italia (giovedì 20 giugno 2024 a Gelsenkirchen) e Croazia-Italia (lunedì 24 giugno 2024 a Lipsia), che chiuderà la fase a gironi degli azzurri. Queste invece le altre partite in programma nel girone dell'Italia, con le rispettive date: Spagna-Croazia (15 giugno), Croazia-Albania (19 giugno) e Albania-Spagna (24 giugno).



GLI ALTRI GIRONI



14 giugno - Germania-Scozia



15 giugno - Ungheria-Svizzera



16 giugno - Vincitore p.A-Olanda, Serbia-Inghilterra, Slovenia-Danimarca



17 giugno - Austria-Francia, Belgio-Slovacchia, Romania-Vincitore p.B



18 giugno - Portogallo-Repubblica Ceca, Turchia-Vincitore p.C



19 giugno - Scozia-Svizzera, Germania-Ungheria



20 giugno - Danimarca-Inghilterra, Slovenia-Serbia, Vincitore p.A-Austria



21 giugno - Olanda-Francia, Slovacchia-Vincitore p.B



22 giugno - Vincitore p.C-Repubblica Ceca, Turchia-Portogallo, Belgio-Romania



23 giugno - Svizzera-Germania, Scozia-Ungheria



25 giugno - Olanda-Austria, Francia-Vincitore p.A, Inghilterra-Slovenia, Danimarca-Serbia



26 giugno - Repubblica Ceca-Turchia, Vincitore p.C-Portogallo, Slovacchia-Romania, Vincitore p.B-Belgio



FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA:



29 giugno - 2 ottavi

30 giugno - 2 ottavi

1° luglio - 2 ottavi

2 luglio - 2 ottavi



5 luglio - 2 quarti

6 luglio - 2 quarti



9 luglio - 1 semifinale

10 luglio - 1 semifinale



14 luglio - Finale all'Olympiastadion di Berlino