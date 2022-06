L'Italia Under 19 comincia gli Europei di categoria con il piede giusto: è arrivata infatti una vittoria per 2-1 sulla Romania in virtù dei gol di Baldanzi (Empoli) e Volpato (Roma), che hanno battuto la rete del momentaneo pareggio a firma di Andronache.



LA SITUAZIONE - Ora gli Azzurrini sono a tre punti, pari merito con la Francia che nell'altra sfida ha strapazzato la Slovacchia per 5-0. Appuntamento ora a martedì, quando di scena ci sarà proprio Italia-Slovacchia