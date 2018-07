Parte nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria in Finlandia. Contro i padroni di casa, i ragazzi di Nicolato hanno vinto 1-0 all'esordio, grazie a un gol di Nicolò Zaniolo, passato nelle scorse settimane dall'Inter alla Roma nell'ambito dell'operazione Nainggolan.



PLIZZARI SALVA - Il neogiallorosso ha trovato la rete a fine primo tempo su assist dell'interista Pinamonti, che poco prima aveva colpito un palo. Protagonista nella ripresa il portiere Plizzari, di proprietà del Milan, con diversi interventi decisivi. Gli azzurrini raggiungono così in testa al gruppo A il Portogallo, che ha vinto 3-1 contro la Norvegia.