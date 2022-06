Lafa un regalo all’. Con la vittoria dei transalpini sullanel secondo turno del girone A degli, l’Italia vola tra lee aspetta ora solo di conoscere la prossima avversaria nelle semifinali. A deciderla sarà l’ultima gara, proprio contro la Francia, che serverà a stabilire la vincitrice del gruppo, con le due rivali ora appaiate a 6 punti. Con il pass per le semifinali,- Dopo il successo degli azzurrini sui padroni di casa dellanel pomeriggio, per il passaggio matematico del turno bastava anche solo un pari. I galletti però si sono presi i tre punti liquidando per 2-1 la Romania. A indirizzare la gara le reti diarrivate nei primi 20 minuti. A nulla è valso il gol diper i romeni che lasciano così la competizione.