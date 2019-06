Europeo Under 21, le novità principali si trovano sulla lavagna antepost, rivoluzionate dall'ottimo esordio di Chiesa e compagni all'esordio. L’Italia in finale vale quota 2,00, mentre il primo posto nel girone sembra molto vicino 1,30. Ci guardano da lontano la Spagna a 8,00, la Polonia a 8,00 e il Belgio, addirittura a 20. Federico Chiesa ha impressionato tutti ed è favorito come capocannoniere della competizione a 4,50. La minaccia arriva dalla Germania e si chiama Luca Waldschmidt, ma a 7,50. Per la vittoria dell'Europeo invece la quota sull'Italia è passata da 5,50 a 3,50. L'Inghilterra resta vicina a 4,50, come Francia e Germania (5,50). Vola a 10 volte la posta la proposta sulla Spagna.