Congratulations Italy football!!! Going to finals!!!! — Sharon Stone (@sharonstone) July 6, 2021

L'va in finale abattendo in semifinale, ai rigori, la, e si prende gli applausi del mondo del calcio. E non solo. Già, perché dopo i complimenti della stella Nba Trae, arrivano quelli dell'attrice Sharon Stone: "Congratulazioni all'Italia del calcio, che va in finale!".