Sarà ancora una volta Italia-Spagna. Per il quarto Europeo consecutivo le due squadre si affronteranno in un match ad eliminazione diretta. A tener banco non sarà solamente la sfida valevole per l’accesso alla finale di Wembley, ma anche quella tra due bomber protagonisti in Serie A con Ciro Immobile da una parte e Alvaro Morata dall’altra. Secondo i betting analyst, nonostante il digiuno nei quarti di finale, i due favoriti come marcatori dell’incontro sono il centravanti della Lazio Ciro Immobile e lo juventino Alvaro Morata. Il sigillo personale dell’azzurro, riferisce Agipronews, si trova in quota a 3,00 contro il 3,25 del numero 7 delle Furie Rosse. Una doppietta, la prima per entrambi in questo Euro 2020, vale 13 volte la posta per Immobile mentre la quota sale a 15 nel caso di Morata. Non ci sono solo Immobile e Morata, però, nella sfida tra Italia e Spagna. La seconda prodezza consecutiva di Lorenzo Insigne, ad esempio, vale 3,75 volte la posta, mentre il primo gol nel torneo del suo compagno di squadra nel Napoli, Fabian Ruiz, si trova in quota a 8,00.