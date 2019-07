Michele Uva, vicepresidente dell'Uefa, ha fatto oggi visita al Coni per fare un punto sugli Europei 2020, il cui programma sarà itinerante e coinvolgerà anche la città di Roma: "Se l'Azerbaigian non si dovesse qualificare, l'Italia giocherebbe tutte e tre le partite del girone di qualificazione a Roma. Sarebbe un bel vantaggio per la nazionale di Mancini". L'organizzazione dell'Europeo sta andando molto bene, grazie allo straordinario impegno di governo, Sport e Salute e Federcalcio, sulla scia anche degli ottimi Europei Under 21 di cui l'Uefa è molto soddisfatta".