Euro2024, i gol di Scamacca e non solo: in quota Chiesa vuole replicare Wembley, i bookmaker puntano anche su Retegui e Pellegrini

Cinque gol nelle ultime cinque partite. Un bottino magro per l’Italia che sabato esordirà a Euro2024 contro l’Albania difendendo il titolo europeo vinto tre anni fa a Wembley. Dall’impatto offensivo e realizzativo passerà gran parte della fortuna azzurra in Germania, con Spalletti che punta senza dubbio su Gianluca Scamacca, autore di un finale di stagione da gran protagonista con l’Atalanta: almeno due marcature nella competizione del 9 azzurro si giocano a 2,15, stessa quota di Mateo Retegui, già a segno 4 volte in Nazionale in 8 presenze. Tutti i tifosi italiani sperano in un Federico Chiesa versione Euro2021: l’esterno bianconero siglò due gol tra ottavi e semifinale – sempre a Wembley – e altri due o più gol nel torneo valgono 2,50 volte la posta. In una competizione breve saranno importanti anche le palle inattive, settore di cui è specialista il nuovo numero 10, Lorenzo Pellegrini: il primo gol in una grande competizione internazionale del capitano romanista è fissato a 2.