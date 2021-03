L’urna di Nyon ha deciso, la Roma affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Europa League. Un turno ostico per i giallorossi con i betting analyst che vedono favoriti gli olandesi, vincenti a 2.05 nell’andata della doppi sfida. Una vittoria della Roma, invece, vale invece a 3,50 volte la posta giocata, stessa quota riservata al pareggio. L’andata è prevista per l’8 aprile alla Johan Cruyff Arena. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla seconda fase a gironi della Champions League 2002-2003. In quell’occasione, l’Ajax si era imposto per 2-1 in casa dei Lancieri, mentre il ritorno era finito 1-1.