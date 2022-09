Continuare sulla buona strada. Dopo il successo contro il Verona in Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri si riaffaccia sull'Europa League per bissare la vittoria della prima giornata contro il Feyenoord, all'Olimpico, e vola in Danimarca per la sfida al Midtjylland, valida per la seconda giornata. Tre punti alla MCH Arena, alle ore 18.45, vorrebbero dire qualificazione ai sedicesimi ancora più vicina, nel Gruppo F che vede la presenza anche degli austriaci dello Sturm Graz.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sarà il primo incontro ufficiale tra i danesi e la Lazio. Il Midtjylland non ha mai battuto un'italiana in quattro tentativi (1 pareggio e 3 sconfitte). I biancocelesti si trovano ad affrontare una squadra danese per la prima volta dall'agosto 2001, quando hanno eliminato il Copenaghen dalle qualificazioni alla Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Midtjylland (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer.



Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.