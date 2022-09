Riparte oggi alle 16:00 la campagna abbonamenti della Lazio. Il club biancoceleste ha deciso di concedere un'ulteriore finestra (la terza in due mesi, ndr) ai propri tifosi per sottoscrivere la tessera, che garantirà a questo punto la visione di sedici gare di Serie A più il primo turno di Coppa Italia. Da parte della società è un modo per ringraziare i sostenitori del tanto affetto dimostrato, in casa e in trasferta, in queste prime uscite stagionali. Ci sarà tempo fino a venerdì 23 alle ore 12:00. Tutte le informazioni sui prezzi sono disponibili sul sito ufficiale biancoceleste.



Attualmente sono 24.917 gli abbonati. Si prevede di sfondare il tetto dei 25.000 già prima del week-end. L'obiettivo però è quello di battere il record dell'era Lotito di 28.731 tessere, risalente alla stagione 2004-05, la prima dell'attuale patron.