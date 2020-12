Dopo aver affrontato la Real Sociedad nel girone di Europa League, il Napoli ritrova ai sedicesimi un’altra spagnola: il Granada. Un passaggio di turno non semplicissimo ma decisamente alla portata della squadra di Gattuso che nel match d’andata risulta favorita, almeno secondo i trader. La vittoria partenopea al "Nuevo Estadio de Los Cármenes" si gioca infatti a 2,22. Ma l’insidia maggiore è rappresentata da giocatori di grande esperienza come Soldado e Gonalons, tanto che i bookmaker inglesi non danno il Granada completamente per vinto. Il successo dei padroni di casa, riferisce Agipronews, paga 3,25 volte la posta. Stessa quota per il pareggio.