La Uefa ha designato l'arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco per dirigere Arsenal-Napoli, gara valida per l'andata dei quarti di finale in Europa League, che si gioca giovedì sera a Londra con calcio d'inizio alle ore 21. Assistenti Raul Cabanero Martinez e Inigo Prieto Lopez de Cerain, quarto uomo Diego Barbero Sevilla, addizionali di porta Xavier Estrada Fernandez e José Luis Munuera Montero.