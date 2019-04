Il Napoli cerca l’impresa all’Emirates Stadium di Londra contro l’Arsenal, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Il sorteggio non è stato benevolo con la squadra di Ancelotti, i Gunners infatti sono tra i favoriti per la vittoria della coppa, e il match ha le sembianze di una finale. Per gli esperti di Sisal Matchpoint c’è equilibrio, ma tra le mura amiche sono favoriti gli uomini di Emery, a 2.30, il blitz degli azzurri a Londra è a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.50. Il pronostico si ribalta per il passaggio turno dove i favoriti sono i campani, a 1.62, la semifinale degli inglesi sale a 2.25. Gli scommettitori seguono i bookmaker, per il 70% a vincere il primo round sarà l’Arsenal ma l’82% dà fiducia al Napoli per il passaggio in semifinale.