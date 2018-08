Una settimana dopo il 4-1 in Israele, l'Atalanta ritorna in campo per il ritorno dell'ultimo turno preliminare dell'Europa League. Al Mapei Stadium la banda di Gasperini attende l'Hapoel Haifa: all'andata, dopo il gol di Buzaglo, i nerazzurri ribaltarono con le reti di Hateboer, Zapata, Pasalic e Barrow, ipotecando la qualificazione al playoff.



LAMENTI DI MERCATO - Partita che arriva dopo lo sfogo di Gian Piero Gasperini, che vede un'Atalanta indebolita rispetto alle stagioni passate, con giovani non ancora ritenuti pronti e big non sostituiti all'altezza. In attesa, però, di abbracciare Rigoni dello Zenit, nazionale argentino classe '93.