Chi vince passa il turno e si qualifica per i gironi di Europa League. Alta la posta in palio nel ritorno del playoff tra Bordeaux e Gent: dopo lo 0-0 dell’andata si riparte dal match di domani allo Stade Matmut-Atlantique. Nei tre precedenti giocati fino a ora, il Bordeaux non ha mai vinto conto i belgi, ma il fattore campo, ritengono i bookmaker, potrà dare lo spunto per smuovere la statistica negativa. Sul tabellone Microgame i Girondins partono da favoriti e si gioca a 2,00 il successo che li qualificherebbe. È valutata invece 3,45 la vittoria del Gent, mentre il pareggio è un’opzione da 3,30. Per la cronaca, le ultime due sfide tra Bordeaux e Gent sono terminate entrambe per 0-0: lo stesso risultato nel match di domani pagherebbe 8,25 ed è tra le opzioni più probabili.