ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ENRICO MAIDA

Dopo il 3-0 contro l’Udinese,. Paulo Fonseca torna in patria, in Portogallo, dove aveva allenato nella stagione 2015-16 di fronte c’è la terza forza del campionato portoghese a quota 40 punti, a una lunghezza dal Porto e 11 dallo Sporting Lisbona. Anche i giallorossi sono terzi in Serie A, a 6 punti dal Milan e 7 dall’Inter.. “Il capitano sarà Cristante”, ha detto ieri Fonseca in conferenza stampa.. Negli altri precedenti contro squadre italiane, il club portoghese ha rastrellato tre vittorie, due pareggi (entrambi con l'Udinese nei preliminari di Champions 2012-13, poi vinti ai rigori) e tre sconfitte (l'ultima contro il Milan nella Coppa Uefa 2008-09).Matheus; Ricardo Esgaio, Vitor Tormena, Nuno Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; Ricardo Horta, Sporar, Galeno.Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Diawara, Veretout, Karsdorp; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di.​​