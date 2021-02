Dopo aver perso la vetta della classifica e alla vigilia di un derby importantissimo, il Milan si rituffa nell’Europa League, con l’ostacolo Stella Rossa sul cammino verso gli ottavi. La squadra serba è un’avversaria da non sottovalutare, ma l’impegno è tranquillamente alla portata dei rossoneri, come si evince dal pronostico degli esperti che favoriscono la squadra di Pioli a 1.90, si sale a 4.00 per la vittoria degli uomini di Stankovic, il pareggio si gioca a 3.60. Anche sul proseguo del Milan nella competizione ci sono pochi dubbi, a 1.15 contro il 5.00 della squadra di Belgrado. Pioli, in vista del derby, potrebbe preservare le energie, a riposo Ibrahimovic potrebbe essere il momento del nuovo acquisto Mandzukic, il cui primo goal in maglia rossonera è a 3.00. Nella Stella Rossa un attaccante italiano, Diego Falcinelli, secondo miglior bomber della squadra con 7 reti, potrebbe andare in goal, opzione a 4.50. Sicuri della vittoria milanista anche gli scommettitori, il 93% ha puntato sul segno 2 nel match. La Roma torna in Europa League dopo aver riconquistato il terzo posto in campionato, i giallorossi affrontano lo Sporting Braga e dovrebbero archiviare la pratica senza problemi: la squadra di Fonseca è avanti nella trasferta in Portogallo, a 2.10, il successo dei padroni di casa è a 3.30, a 3.60 il pareggio. Capitolini favoriti anche nel passaggio turno, a un rasoterra 1.30, a 3.25 il Braga. L’85% degli scommettitori ha scelto la vittoria dei giallorossi. Il Napoli va a Granada in piena emergenza, con ben 9 indisponibili tra infortuni e Covid. Nonostante ciò, gli azzurri sono favoriti nei primi 90 minuti con gli spagnoli, a 2.20, il successo del Granada vale 3.30, con il pareggio a 3.40. Ancora più avanti il Napoli per il passaggio turno, a 1.30 contro il 3.25 del Granada. Più indecisi gli scommettitori, con una leggera prevalenza per gli spagnoli, su cui ha puntato il 56%, al Napoli il 40% delle preferenze.