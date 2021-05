A Danzica nello stadio del Lechia Gdansk si gioca questa sera a partire dalle 21.00 la finale di Europa League che vedrà contrapposte il Villarreal e il Manchester United che in semifinale ha eliminato la Roma. In palio c'è molto di più della vittoria del trofeo perché, soprattutto per gli spagnoli, la conquista del titolo porterebbe in dote anche l'accesso in prima fascia alla prossima Champions League a cui i Red Devils sono già qualificati (ma con ingresso dalla seconda fascia).



DOVE VEDERLA - Villarreal-Manchester United sarà visibile in diretta tv sulle reti satellitari e digitali di Sky. Sarà visibile in particolare su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La gara sarà inoltre trasmessa anche in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre.



PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Bacca. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.