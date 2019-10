Celtic-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per la terza giornata nel gruppo E di Europa League. I padroni di casa scozzesi sono in testa alla classifica con 4 punti, uno in più dei biancocelesti. Senza Luis Alberto e lo squalificato Marusic, Simone Inzaghi dà fiducia a Caicedo supportato in attacco da Correa e fa partire dalla panchina Immobile. A Glasgow arbitra il croato Bebek.



FORMAZIONI UFFICIALI

CELTIC: Forster; Elyounoussi, Jullien, Bolingoli, Elhamed, Ajer; McGregor, Brown, Christhie; Forrest, Edouard.

LAZIO: Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.