Spesso definita una competizione secondaria, l’Europa League è un trofeo tutt’altro da “snobbare”: Sportitalia ha infatti riportato le cifre che i club incassano per ogni passaggio del turno in questa competizione, a partire dal mezzo milione da intascare in caso di accesso ai sedicesimi. 1,1 milioni invece per il passaggio agli ottavi, da aggiungere al milione e mezzo per l’approdo ai quarti. La semifinale permette di stipare in cassaforte 2,4 milioni, mentre l’accesso alla finale ne vale 4. Infine, alla vincitrice spettano altri 4,5 milioni, per un totale di 14 complessivi. Un motivo in più dunque per arrivare fino in fondo a questo torneo da non sottovalutare, specialmente per le nostre italiane che non hanno mai portato tale coppa in bacheca.