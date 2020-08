L’Inter si prende la vetta nelle scommesse sulla squadra vincitrice dell’Europa League. La bella vittoria contro il Leverkusen e un incrocio sulla carta favorevole in semifinale - contro lo Shakhtar Donetsk - promuovono i nerazzurri nelle previsioni degli analisti. Sorpassato il Manchester United, fino a qualche giorno fa prima scelta dei bookmaker: sul tabellone la squadra di Conte si gioca ora a 2,60 (da 4,25), con i Red Devils a inseguire a 2,90 (dal 2,80 offerto due giorni fa). Terza piazza, riferisce Agipronews, per il Siviglia (3,80), che affronterà lo United in semifinale, mentre lo Shakhtar chiude a 9 volte la posta.