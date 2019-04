Dopo il ko dell'Emirates la situazione della squadra di Ancelotti si è fatta più complicata nelle scommesse sulla vincente del trofeo, dove gli azzurri, da secondi favoriti, sono scivolati a quota 8,00, in quarta posizione. Davanti a tutti, a 2,65, resta il Chelsea che ha vinto a Praga contro lo Slavia, poi l’Arsenal a 4,25 e il Valencia, a 5,25.Valencia, un piede in semifinale. Se al Napoli riuscisse il colpo, agli azzurri in semifinale toccherebbe una tra Valencia e Villarreal. Più probabilmente, suggeriscono le quote, il Valencia che nel match di andata si è imposto per 3-1 in trasferta. La squadra di Marcelino è ampiamente favorita sia per il passaggio del turno, ipotesi da 1,01 appena, che per la vittoria del secondo round. Al Mestalla l'«1» vola basso a 1,77, contro il 3,75 sul pareggio e il 4,50 per il blitz degli ospiti, ai quali però serve un netto 0-3 per andare avanti: quest'ultimo risultato è valutato ben 65 volte la scommessa.