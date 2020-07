"S​e faremo i preliminari sarà già un settembre impegnativo, perché giocheremo tre preliminari e tre partite di campionato". Parola di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria rossonera sulla Sampdoria. E a oggi, sulla carta, Rebic e compagni dovranno disputare i preliminari di Europa League, in quanto la Roma ha vinto con il Torino ed è sicura del quinto posto (l'altro pass per la fase a gironi ce l'ha il Napoli, vincitore della Coppa Italia). In che cosa consistono i preliminari? In 3 partite in quindi giorni: il 17 settembre, il 24 settembre e il primo ottobre. Eppure, c'è ancora una chance per evitare un settembre impegnativo.



L'EVENTUALITA' - Se la Roma vincerà l'Europa League (è ora agli ottavi di finale, da giocare contro il Siviglia), il Milan andrebbe direttamente alla fase a gironi, visto che la vincitrice dell'EL si assicura un posto per la Champions. Pioli e i suoi ragazzi, quindi, sperano di vedere Dzeko e Fonseca alzare il trofeo continentale sotto il cielo di Colonia il 21 agosto, così da assicurarsi il pass per la fase a gironi. E questa situazione interessa anche chi sta dietro, come Sassuolo e Verona: arrivare ottavi in campionati (al momento i neroverdi sono a +2 sugli scaligeri) potrebbe aprire scenari inaspettati. Il Milan, quindi, tifa Roma: chi l'ha estromessa dalla fase a gironi a fine luglio, può fargli un regalo a fine agosto.