Entrambe le formazioni hanno eliminato avversarie illustri, tra cui spiccano Barcellona e Borussia Dortmund, arrivando con merito all’atto finale della seconda competizione continentale. Saranno infatti l’Eintracht Francoforte e i Rangers di Glasgow a giocarsi l’Europa League nella finale di Siviglia di mercoledì 18 maggio, dove verrà assegnato il primo titolo europeo di questa stagione. La formazione tedesca, dopo aver eliminato i grandi favoriti del Barcellona, parte avanti secondo i bookmaker: per il successo finale dell’Eintracht le quote vanno dall’1,65 all’1,67. Più alto invece il trionfo degli scozzesi, proposto rispettivamente a 2,15 e 2,08. Per quanto riguarda la sfida sui 90 minuti, avanti la squadra di Francoforte, con l’«1» che oscilla tra il 2,27 e il 2,33, passando per il 2,30. Il «2» dei Rangers va invece da 3 a 3,10, mentre la quota del pari è vista tra 3,40 e 3,45. Nonostante le finali siano da sempre partite difficili da sbloccare, al "Ramon Sanchez Pizjuan" prevale il Goal, la cui quota balla tra 1,63 e 1,67, mentre per il No Goal si va da 2,05 a 2,15. Avanti invece di poco l’Over, visto tra 1,80 e 1,89, contro l’Under proposto tra 1,87 e 1,92.