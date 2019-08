Momenti di panico questa sera a Craiova, nella partita di Europa League che vedeva opposti i padroni di casa dell'Universitatea e gli ungheresi della Honved: è andato in scena una sorta di linciaggio ai danni dell'arbitro, il nordirlandese Hunter, da parte della tifoseria di casa. Alla fine dei tempi supplementari, dagli spalti sono volati fumogeni, esplosivi ed un accendino che ha centrato in pieno il direttore di gara, costretto ad uscire dal campo ferito, e soccorso in barella.