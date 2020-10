Dopo l'inattesa sconfitta del San Paolo contro l'AZ, il Napoli è costretto subito a rialzarsi in Europa League per non compromettere il cammino verso i sedicesimi. Il problema per gli azzurri di Gattuso, ricorda una nota, è che la prossima sarà probabilmente la partita più dura del girone. Gli azzurri giovedì sera si giocano molto sul campo della Real Sociedad, capolista della Liga con tre nette vittorie di fila in campionato, oltre a quella di Coppa in casa del Rijeka. Sulla lavagna scommesse di Betaland quindi Real Sociedad - Napoli (ore 21:00) vede gli spagnoli vincenti a 2,70, con i campani leggermente favoriti (quota 2,60). A 3,40 il pareggio. Tutto più semplice per Milan e Roma, protagoniste di un posticipo scoppiettante in campionato e a caccia del bis dopo le vittorie della prima giornata. In Roma - Cska Sofia il segno «1» è a quota 1,25, con l'«Over 2,5» che suggerisce parecchi gol per i giallorossi. I bulgari peraltro hanno appena esonerato l’allenatore Stamen Belchev e ha affidato la squadra a Daniel Morales, Kiril Dinchev e Krassimir Chomakov.