Dopo il successo nella gara d’andata all’Olimpico per 1-0, la Roma vola in Belgio per affrontare il Gent nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In casa una settimana fa è bastato un gol di Perez, alla Ghelamco Arena di Gand, a partire dalle 18.55, servirà non perdere o farlo segnando e con non più di un gol di scarto per superare il turno. I giallorossi di Fonseca arrivano con fiducia grazie alla netta vittoria in campionato con il Lecce (4-0). Il Gent in casa è imbattuto in questa edizione di Europa League.



STATISTICHE - Il Gent ha perso tutte le ultime 3 gare giocate con la Roma in precedenza, inclusa la sconfitta casalinga più larga di sempre nelle competizioni europee nell'ultima volta in cui hanno ospitato una squadra italiana (1-7 nelle qualificazioni di Europa League 2009-10). Escluse le qualificazioni, il Gent ha passato il turno solo in 1 delle sue 10 gare europee ad eliminazione diretta quando ha perso la gara andata, con il Losanna nella Coppa Uefa 1991-92. La Roma è stata eliminata in 2 delle sue ultime 4 gare delle maggiori competizioni europee dopo aver vinto la gara di andata, inclusa l'ultima con il Porto nella Champions League della scorsa stagione. La Roma può vincere la sua seconda trasferta consecutiva in competizioni europee per la prima volta dal marzo 2008. Otto delle ultime nove reti della Roma in Europa League sono state realizzate nel primo tempo, con le ultime tre arrivate nei primi 20 minuti.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.





